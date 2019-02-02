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Кубинские власти подтвердили информацию о падении метеорита

Происшествия

После взрыва в воздухе метеорит распался на мелкие осколки

Гавана, 2 февраля 2019, 07:15 — REGNUM  О падении метеорита в кубинской провинции Пинар-дель-Рио сообщила министр науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса на своей странице в социальной сети Twitter.

Министр Роса заявила, что информацию о падении метеорита подтвердили эксперты Института геофизики и астрономии при министерстве.

По данным специалистов, метеорит пролетал над долиной Виньялес 1 февраля с 1:20 до 13:30 по местному времени. После взрыва космическое тело распалось в воздухе на мелкие осколки, падение которых не принесло значительного ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в муниципалитетах Сандино и Сан-Луис провинции Пинар-дель-Рио прогремел взрыв.

Местные жители сообщили, что видели дым в небе, а позже на земле были найдены упавшие с неба осколки.

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Метеориты, метеоры, кометы, астероиды
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