Кубинские власти подтвердили информацию о падении метеорита

Гавана, , 07:15 — REGNUM О падении метеорита в кубинской провинции Пинар-дель-Рио сообщила министр науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса на своей странице в социальной сети Twitter.

Министр Роса заявила, что информацию о падении метеорита подтвердили эксперты Института геофизики и астрономии при министерстве.

По данным специалистов, метеорит пролетал над долиной Виньялес 1 февраля с 1:20 до 13:30 по местному времени. После взрыва космическое тело распалось в воздухе на мелкие осколки, падение которых не принесло значительного ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в муниципалитетах Сандино и Сан-Луис провинции Пинар-дель-Рио прогремел взрыв.

Местные жители сообщили, что видели дым в небе, а позже на земле были найдены упавшие с неба осколки.