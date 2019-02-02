В Свердловской области задержан лжеминёр из Краснотурьинска

Краснотурьинск, Свердловская область, , 07:31 — REGNUM В Свердловской области в ходе совместной операции сотрудников полиции и оперативников ФСБ задержан житель Краснотурьинска, подозреваемый в ложном сообщении о минировании торгового центра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

«Подозреваемым оказался ранее не судимый 51-летний местный житель, работающий посменно охранником в частном охранном предприятии. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса он пояснил оперуполномоченным, что причиной его противоправных поступков стало то, что в зданиях, про которые он проинформировал представителей МВД, располагались филиалы одной из сотовых компаний. Якобы эта фирма незаконно сняла с его счета 200 рублей. Таким образом, он намеревался отомстить за понесенный убыток», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Тревожное сообщение поступило 31 декабря 2018 года, но после проверки было установлено, что оно оказалось ложным, а взрывчатки и других опасных предметов на территории торгового центра не обнаружено. В итоге полицией возбуждено уголовное дело по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ), при этом санкция данной статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы до трёх лет.

Напомним, что в конце января в Свердловской области также прокатилась волна лжеминирований. Тревожные сообщения поступали на почту сотрудникам организаций и муниципальных учреждений, однако в ходе проведённых проверок взрывчатых веществ не найдено.