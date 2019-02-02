Суббота, 2 Февраля 2019 года
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В Киеве восемь человек пострадали в результате ДТП

Происшествия

Их доставили в больницу

Киев, 2 февраля 2019, 05:38 — REGNUM  На Кольцевой дороге украинской столицы Киева маршрутное такси столкнулось с припаркованным грузовиком, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 1 февраля на Кольцевой дороге. В результате ДТП пострадали восемь человек, их доставили в больницу. На месте происшествия находятся правоохранители, которые выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января под Одессой столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В результате столкновения погиб один человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Одессой столкнулись автомобиль и маршрутное такси

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