В Киеве восемь человек пострадали в результате ДТП

Киев, , 05:38 — REGNUM На Кольцевой дороге украинской столицы Киева маршрутное такси столкнулось с припаркованным грузовиком, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 1 февраля на Кольцевой дороге. В результате ДТП пострадали восемь человек, их доставили в больницу. На месте происшествия находятся правоохранители, которые выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января под Одессой столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В результате столкновения погиб один человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

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