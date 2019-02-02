Более 112 человек пострадали при пожаре в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, , 05:30 — REGNUM В результате пожара в одном из отелей в центре аргентинского Буэнос-Айреса пострадали не менее 112 человек, заявил директор неотложной медпомощи Оскар Балькарсе на телеканале Todo Noticias.

Он сообщил, что медицинская помощь понадобилась 112 пострадавшим, из которых 60 она была оказана на месте. Еще 52 человека были госпитализированы, среди них четверо — в тяжелом состоянии.

Пожар произошел на пятом этаже 30-этажного здания. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в жилом доме города Чанчунь на северо-востоке Китая произошел взрыв бытового газа. После взрыва вспыхнул пожар. В результате произошедшего погибли восемь человек, еще трое получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

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