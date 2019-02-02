Легкомоторный самолет разбился у берегов Флориды

Палм-Бич, США, , 03:48 — REGNUM У побережья американского штата Флорида разбился легкомоторный самолет Piper PA-32R, сообщает телеканал WPTV.

Сообщается, что авиакатастрофа произошла в 37 километрах от города Палм-Бич, у побережья штата. На борту самолета находились два человека, их судьба после крушения пока не известна.

В настоящее время береговая охрана осуществляет их поиск. Также выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Германии потерпел крушение легкомоторный самолет. Инцидент произошел в немецкой коммуне Прётцель. В результате крушения самолета погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна.