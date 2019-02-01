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Кандидат в президенты Украины попала в ДТП в Одессе

Происшествия

Ольга Богомолец получила травмы плеча и ноги в результате аварии

Одесса, Украина, 1 февраля 2019, 23:41 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины от «Блок Петра Порошенко» и кандидат в президенты страны Ольга Богомолец попала в ДТП вечером 1 февраля в Одессе, передаёт местный портал «048.ua».

По информации издания, на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской в машину с депутатом врезался автомобиль ВАЗ. Уточняется, что Богомолец находилась на переднем пассажирском сидении, и именно в это место пришёлся удар.

В результате аварии у политика травмированы правое плечо и правая нога, однако скорую на место ДТП вызывать не стали.

Как отмечается, инцидент произошёл сразу после прямого эфира, который Богомолец проводила совместно с Одесской политической платформой.

Напомним, Ольга Богомолец в середине января подала документы в ЦИК Украины для регистрации в качестве кандидата в президенты. В Верховной раде депутат возглавляет комиссию по вопросам здравоохранения.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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