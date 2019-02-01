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Непонятный мощный взрыв прогремел на западе Кубы

Происшествия

Власти разбираются в произошедшем

Гавана, 1 февраля 2019, 23:35 — REGNUM  На Кубе в провинции Пинар-дель-Рио, расположенной на западе острова, прогремел мощный взрыв, природа которого пока не установлена. Об этом сегодня, 1 февраля, пишет кубинская газета Granma со ссылкой на министерство обороны Кубы.

Сообщается, что мощный взрыв прогремел в муниципалитетах Сандино и Сан-Луис провинции Пинар-дель-Рио. Предположительно, эпицентр взрыва находился в районе населенного пункта Виньялес.

Местные жители слышали грохот взрыва, и видели дым в небе. Также сообщалось о сильной вибрации в зданиях.

Сперва в социальных сетях появилась информация о том, что это была авиакатастрофа. Однако власти опровергли эту информацию. Сейчас основная версия произошедшего — падение фрагмента метеорита.

Власти ведут расследование.

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