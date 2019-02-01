МЧС предупреждает Москву о тумане и гололедице

Москва, , 23:14 — REGNUM В ночь с 1 на 2 февраля в Москве осложнятся условия на дорогах из-за тумана и гололедицы, предупреждает 1 февраля пресс-служба ГУ МЧС по российской столице.

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (гололед, туман)», — указано в тексте сообщения.

Синоптики прогнозируют, что гололед, туман и плохая видимость продержатся на дорогах Москвы почти до полудня 2 февраля.

Видимость будет ограничена 500 метрами, поэтому водителям рекомендуется увеличивать дистанцию и ограничивать скорость движения.

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