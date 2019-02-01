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В бразильском Брумадинью почтили память жертв прорыва плотины

Происшествия

10 пожарных и полицейских вертолетов сбросили на место трагедии лепестки роз

Брумадинью, Бразилия, 1 февраля 2019, 23:00 — REGNUM  Жители бразильского штата Минас-Жерайс вместе с пожарными и спасателями провели траурную церемонию на месте прорыва дамбы в городке Брумадинью, 1 февраля передает агентство Associated Press.

На время траурной церемонии, которую вел местный священник, прекратила работу тяжелая техника. На месте трагедии был установлен крест, после чего 10 пожарных и полицейских вертолетов сбросили на место трагедии лепестки роз.

Жертвами произошедшего 25 января прорыва промышленной дамбы в настоящее время считаются 110 человек. Ещё 238 жителей Брумадинью числятся пропавшими без вести, однако шансы их обнаружить живыми минимальны.

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