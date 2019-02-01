Российских моряков задержали в Кабо-Верде по сигналу правоохранителей ЕС

Прая, Кабо-Верде, , 22:57 — REGNUM Власти Кабо-Верде задержали российских моряков после получения информации от правоохранительных органов Европейского союза, передаёт 1 февраля агентство Reuters.

Как сообщили в местной полиции, предупреждение о том, что на судне могут перевозиться незаконные вещества, было получено от центра, координирующего антинаркотическую деятельность семи стран Евросоюза.

На фотоснимках, распространённых полицией, видно, что на судне было обнаружено большое количество пластиковых свёртков с неизвестным содержанием.

Напомним, одиннадцать граждан России, входивших в экипаж судна ESER, которое следовало под флагом Панамы в Марокко, были задержаны властями Кабо-Верде в порту Прая. Судно совершило вынужденную остановку из-за смерти одного из членов экипажа по неустановленным причинам.

По данным «Морского бюллетеня», на борту корабля сотрудниками местной полиции было обнаружено 9,5 тонн кокаина.

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