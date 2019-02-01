Актрису из РФ Ирину Усок задержали в США из-за претензий отца её дочери

Нью-Йорк, США, , 21:43 — REGNUM Известная российская актриса Ирина Усок задержана в США за то, что она препятствовала биологическому отцу её ребенка в опеке над дочерью. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке.

Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников посетил актрису Усок в тюрьме. Другие работники консульства также неоднократно посещали Усок в тюрьме и присутствовали на заседании суда по рассмотрению её дела.

При этом дипломаты отметили, что Усок иногда сама звонит к генеральное консульство и не теряет надежду на возвращение в Россию.

Генконсульство России в Нью-Йорке заверило, что держит ситуацию на особом контроле.

Также стало известно, что дочь актрисы Усок была передана сестре предполагаемого отца девочки.