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Актрису из РФ Ирину Усок задержали в США из-за претензий отца её дочери

Происшествия

Генеральное консульство России в Нью-Йорке держит ситуацию на особом контроле

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2019, 21:43 — REGNUM  Известная российская актриса Ирина Усок задержана в США за то, что она препятствовала биологическому отцу её ребенка в опеке над дочерью. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке.

Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников посетил актрису Усок в тюрьме. Другие работники консульства также неоднократно посещали Усок в тюрьме и присутствовали на заседании суда по рассмотрению её дела.

При этом дипломаты отметили, что Усок иногда сама звонит к генеральное консульство и не теряет надежду на возвращение в Россию.

Генконсульство России в Нью-Йорке заверило, что держит ситуацию на особом контроле.

Также стало известно, что дочь актрисы Усок была передана сестре предполагаемого отца девочки.

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