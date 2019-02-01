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Пожар в мебельном цехе на Ставрополье тушили почти пять часов

Происшествия

Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров

Пожар в мебельном цехе на Ставрополье тушили почти пять часов
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Пожар

Минеральные Воды, Ставропольский край, 1 февраля 2019, 21:40 — REGNUM  Крупный пожар на территории мебельного цеха произошел днем 1 февраля в Минераловодском городском округе Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Пожар на территории цеха, расположенного на улице Сосновой, произошел около 13:58. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь уже охватил площадь около 200 квадратных метров. К 15:45 огонь удалось локализовать на площади 250 квадратных метров, ликвидировать открытое горение удалось в 15:51.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, полностью пожар был ликвидирован в 19:55. В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Эвакуация людей также не проводилась. В общей сложности в тушении пожара участвовали 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 1 февраля, крупный пожар произошел в дагестанском Кизляре — там огонь охватил два торговых центра и несколько магазинов.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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