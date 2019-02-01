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Москалькова просит реакции ООН на смерть Валерия Иванова в тюрьме Украины

Происшествия

МИД России ранее заявил, что гражданин РФ Валерий Иванов умер от пыток

Москва, 1 февраля 2019, 21:38 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям с призывом воздействовать на власти Украины для обеспечения безопасности граждан РФ, пребывающих в украинских тюрьмах, сообщает 1 февраля пресс-служба российского омбудсмена.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ направила письмо своей украинской коллеге с запросом на информацию по факту смерти гражданина РФ Валерия Иванова в Дрогобычской тюрьме.

«Считаю категорически недопустимой ситуацию, при которой жизнь людей, которые находятся в местах лишения свободы на Украине, подвергается смертельной опасности. Главное право человека — это право на жизнь, и нарушать его нельзя независимо от политических разногласий между государствами», — указано в заявлении Москальковой.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти в украинской тюрьме во Львовской области в декабре 2018 года гражданина России Валерия Иванова, воевавшего на стороне народных республик Донбасса. Экспертиза показала, что смерть Валерия Иванова наступила от ударов тупым предметом.

Читайте ранее в этом сюжете: Запытан до смерти. МИД РФ о смерти Валерия Иванова в украинской тюрьме

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