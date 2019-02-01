В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков

815, , 20:33 — REGNUM Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом 1 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России.

Отмечается, что российские дипломаты находятся в тесном контакте с органами следствия в Кабо-Верде и непосредственно с самими задержанными. По данным посольства, все они являются гражданами России.

Как сообщает «Морской бюллетень», судно ESER следовало из Панамы под флагом этой страны в марокканский Танжер и было вынуждено совершить остановку в порту Прая на Кабо-Верде из-за смерти одного и членов экипажа по неизвестной причине.

На борту судна сотрудниками местной полиции было обнаружено 9,5 тонн кокаина. Все члены экипажа были задержаны, судно в настоящее время находится в порту Прая.