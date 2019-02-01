Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Мексике

Мехико, , 19:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 1 февраля на юге Мексики возле границы с Гватемалой. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 14 километрах к северо-востоку от населённого пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг подземных толчков находился на глубине около 68 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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