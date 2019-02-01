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Кандидата в президенты Украины Александра Викулу облили зелёнкой

Происшествия

Дело было в Бердянске

Бердянск, Украина, 1 февраля 2019, 19:51 — REGNUM  На кандидата в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Викулу совершено нападение во время его визита в Бердянск. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает портал «Бердянск24».

Кандидат Викула прибыл в Бердянск на встречу с жителями города. Встреча должна была пройти в здании Дома культуры «Софит».

Однако Викула был атакован неизвестными людьми, которые не позволили ему войти в ДК и облили зеленкой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на Викулу. Он был доставлен в местное отделение полиции. Задержанный — местный житель 1985 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Уточняется, что Викула в итоге смог попасть в ДК «Софит» и провести агитационную встречу с жителями.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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