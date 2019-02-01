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Роспотребнадзор: Отравления в детсадах Москвы произошли из-за творога

Происшествия

В конце декабря 2018 года отравились 127 воспитанников семи детских садов на юго-востоке Москвы

Москва, 1 февраля 2019, 19:30 — REGNUM  Роспотребнадзор подтвердил информацию о том, что в детских садах на юго-востоке Москвы отравились 127 воспитанников и отравление произошло из-за употребления зараженной пищи. Об этом сегодня, 1 февраля, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Речь идет об инциденте, произошедшем в конце декабря 2018 года. Всего от острой кишечной инфекции, в том числе дизентерии, пострадали 127 воспитанников в семи детских садах на юго-востоке Москвы.

В ходе расследования было установлено, что массовые отравления в детских садах связаны с употребление инфицированной пищи. Уточняется, что в качестве фактора передачи инфекции рассматривает творог, изготавливаемый на одном из молочных предприятий Липецкой области. Название предприятия не уточняется. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что работа творожной линии на данном предприятии была приостановлена 29 декабря 2018 года.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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