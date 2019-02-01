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В Керченском проливе спасатели эвакуировали с судна украинского моряка

Происшествия

71-летний гражданин Украины почувствовал себя плохо на борту корабля

Темрюк, Краснодарский край, 1 февраля 2019, 18:51 — REGNUM  Российские спасатели эвакуировали и доставили в больницу в Краснодарском крае украинского моряка, почувствовавшего недомогание на судне в Керченском проливе. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Как уточняется, мужчина был доставлен спасателями на берег и передан в центральную больницу города Темрюка.

Напомним, инцидент произошёл на грузовом судне Canopus, следовавшем под флагом Сент-Винсента и Гренадин из порта Темрюк в турецкий порт Бандырма.

Корабль стоял на якоре в ожидании прохода через Керченский пролив, когда 71-летний гражданин Украины на борту почувствовал себя плохо. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели эвакуируют с судна украинского моряка в Керченском проливе

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