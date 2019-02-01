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Глыба льда упала на двоих девочек в Самаре, одна из них госпитализирована

Происшествия

У ребенка – серьезные рваные раны ноги

Самара, 1 февраля 2019, 18:02 — REGNUM  31 января в Промышленном районе Самары на детской площадке две девочки пострадали от падения на них глыбы льда. По данному факту началась доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Самарской области.

В настоящее время следователи инициировали изъятие материалов проверки по данному факту из органов полиции. Планируется полностью выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также степень тяжести телесных повреждений пострадавших.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным министерства здравоохранения Самарской области, одна из девочек госпитализирована в одну из больниц, сообщает портал «Самара-online». Травму ребенок получил во время прогулки около дома, во дворе. По словам очевидцев происшествия, девятилетняя девочка получила серьезные рваные раны ноги.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 января в Твери с кровли четырехэтажного дома на проходившего мимо мальчика упали снег и наледь. Ребенок получил травму головы. Возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По итогам расследования действиям сотрудников управляющей компании будет дана правовая оценка. Должностных лиц администрации города проверят на халатность.

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