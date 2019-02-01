Пятница, 1 Февраля 2019 года
19:08:56 МСК

Оренбурженка задержана за убийство двух маленьких сыновей

Происшествия

Женщина дала признательные показания, но мотив сказать не смогла

Оренбурженка задержана за убийство двух маленьких сыновей
Энтони Фредерик Огастас Сэндис. Медея (фрагмент). 1866-1868

Акбулак, Оренбургская область, 1 февраля 2019, 18:23 — REGNUM  В Оренбургской области 35-летняя жительница поселка Акбулак задержана за жестокое преступление в отношении двух собственных маленьких детей. Как сообщили корреспонденту в СУ СКР по региону, женщина дала признательные показания.

По версии следствия, женщина, находясь дома, задушила своих сыновей двух и семи лет. Сознавшись в содеянном, оренбурженка не смогла объяснить мотива такой жестокости.

Возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти детей. Пока женщина имеет статус подозреваемой. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Во время спецэкспертизы определят состояние фигурантки, является ли она вменяемой или страдает психическим расстройством.

В рамках уголовного дела также проверят работу должностных лиц органов профилактики и системы здравоохранения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить