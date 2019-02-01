Следователи выясняют причины падения московского дворника с крыши

Москва, , 17:50 — REGNUM ИА REGNUM В Москве началась доследственная проверка по факту падения с крыши здания дворника, сообщили журналистам 1 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Инцидент произошёл 31 января на улице Бауманская в одноимённом районе столицы. Пострадавшего госпитализировали в больницу с повреждениями, ему оказывается помощь. Указано, что мужчина являлся сотрудником управляющей компании.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — рассказали в пресс-службе.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, падение дворника с крыши здания в Москве сняли на видео очевидцы. Сотрудник коммунальной службы чистил снег и внезапно сорвался вниз с высоты третьего этажа. Он упал на сугроб, что, возможно, смягчило падение. На кадрах записи видно, что пострадавший не использовал страховочные тросы.

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