В ходе бунта в саратовской колонии пострадали 11 заключенных

Саратов, , 17:31 — REGNUM В ходе конфликта в ИК-7 (исправительная колония) в Саратовской области пострадали 11 заключенных. По предварительным данным, все травмы средней или легкой степени тяжести, медицинскую помощь пострадавшим оказали в медсанчасти учреждения, только один осужденный был доставлен для оказания помощь в Копейск, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Саратовской области Владимир Незнамов.

При этом Незнамов сказал, что лично пострадавших осужденных не видел.

После инцидента, руководство колонии и сотрудники прокуратуры провели встречу с осужденными в столовой, на которой присутствовали около 200 человек. При этом окончательная причина конфликта так и не была установлена, сообщает ТАСС. В настоящее время с осужденными беседуют представители ОНК.

«Зачинщики конфликта устанавливаются, они ответят за произошедшее в соответствии с законом. Даже если у заключенных есть требования, высказывать их нужно законными способами», — отметил Незнамов.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик, сообщили в пресс-службе омбудсмена. Сейчас проводится проверка, принимаются меры по нормализации обстановки в учреждении. Уполномоченный обратилась к руководству Управления ФСИН России по Саратовской области с просьбой незамедлительно разобраться в причинах возникновения конфликта и принять все необходимые меры реагирования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 января в колонии для особо опасных преступников — рецидивистов произошел конфликт между двумя группами осужденных. Всего в колонии содержатся 800 человек, из них более 100 граждан осуждены за убийство, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления.

Часть заключенных не подчинилась требованиям сотрудников учреждения, в ходе конфликта была повреждена мебель и другое имущество отрядов. В УФСИН по Саратовской области подчеркнули, что 75% осужденных не поддержали конфликтующих.

В ИК-7 сразу после конфликта прибыл начальник УФСИН России по Саратовской области генерал-майор Геннадий Казаков, представители прокуратуры, председатель Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Владимир Незнамов.

В настоящее время учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация контролируется. В колонию также направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

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