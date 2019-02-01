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В Москве разбирают рухнувший навес здания БЦ «Гидропроект»

Происшествия

По данным владельца здания, конструкция не выдержала тяжести снега

Москва, 1 февраля 2019, 16:44 — REGNUM  В Москве начался разбор завалов у 27-этажного здания бизнес-центра «Гидропроект», передаёт 1 февраля корреспондент ИА REGNUM.

В ночь 1 февраля навес над входом в здание рухнул. По данным владельца здания, конструкция не выдержала тяжести снега. Поскольку ЧП случилось в нерабочее время, пострадавших нет.

В настоящее время рабочие, с помощью ручного инструмента и спецтехники, ведут разбор завалов.

Здание БЦ «Гидропроект» расположено на северо-западе Москвы по адресу: Волоколамское шоссе, 2.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в результате крупной аварии оказался затоплен тоннель на Волоколамском шоссе.

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