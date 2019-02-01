Волоком по лестнице: в ТЦ Новороссийска охранники избили девочек-подростков

Новороссийск, Краснодарский край, , 15:57 — REGNUM Двое мужчин в форме охранников напали на 15-летних девочек-близнецов в одном из торговых центров города Новороссийска вечером 31 января.

Об инциденте сообщила «Наша газета Новороссийск». Девочки находились в здании развлекательного комплекса, когда к ним подошли двое мужчин, одетых в форму охранников, и начали выталкивать их. На видео, размещенном в сети, видно, что одну из девушек, отчаянно кричащую, волокут по лестнице. Сами девочки рассказали, что одна из них получила удар кулаком по лицу.

Известно, что обе девочки состоят в военно-патриотическом казачьем обществе.

«Сначала говорили, что она упала, а они пытались ее поднять. Потом говорили, что девочка, якобы, его толкнула, а затем снова, что она упала. Также они сообщали, что дети нарушили правила, но какие именно, не уточняли», — цитирует «Наша газета Новороссийск» заместителя атамана СКОПО по работе с молодежью Константина Багро.

Он отметил, что дети на хорошем счету в организации.

В УМВД по городу Новороссийску сообщили о начале проведения проверки по данному факту.