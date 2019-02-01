В Липецке вандалы разрисовали памятник народовольцам

Липецк, , 15:40 — REGNUM В Липецке горожане обнаружили нанесённые краской надписи на памятнике народовольцам, который располагается в Нижнем парке, сообщил портал Gorod48.

Памятник не пользуется популярность у липчан и расположен в глубине парка. Видимо, именно поэтому выходка вандалов обнаружилась не сразу — надписи уже занесло снегом, из чего липчане сделали вывод, что нанесены они были достаточно давно. Кроме того, горожане заметили пропажу стенда с информацией об истории памятника.

Директор Нижнего парка Виталий Лаюров пообещал разобраться в деле, а также найти информационный стенд с информацией о съезде народовольцев. Лаюров не исключил, что стенд был снят при реконструкции парка.

Памятник народовольцам был установлен в Липецке в 1972 году. Событие было приурочено к столетию собрания революционных кружков, прошедшего в Липецке в 1879 году. Сами горожане не питают особой любви к скульптурной композиции, называя её «самым неизвестным памятником Липецка» и «памятником террористам». Атаки вандалов на памятник происходят уже не впервые.