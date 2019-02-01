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В Свердловской области на тюменском тракте столкнулись семь автомобилей

Происшествия

По предварительным данным, из-за непогоды

Екатеринбург, 1 февраля 2019, 15:44 — REGNUM  В Свердловской области на 26 километре федеральной автодороги «Екатеринбург — Тюмень» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.

«Пострадавших нет. Движение на данном участке затруднено, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение транспорта. Предварительная причина ДТП: несоблюдение дистанции и скоростного режима в тяжелых метеорологических условиях», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область пришли обильные снегопады, в результате которых дорогах Екатеринбурга образовались автомобильные пробки. Также непогода стала причиной ряда ДТП в городе с участием автотранспорта и пешеходов.

Напомним, что в Свердловской области по прогнозам синоптиков в начале февраля ожидается снежная погода и похолодание до 30 градусов мороза. Дорожные службы и ГИБДД призывают водителей быть бдительными на дорогах и не совершать опасных манёвров во избежание ДТП.

Читайте ранее в этом сюжете: Последствия снегопада в Екатеринбурге: девятибалльные пробки и ДТП

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Дорожно-транспортные происшествия
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