В Подмосковье появились первые жертвы схода наледи с крыш

Красногорск, , 15:26 — REGNUM В Московской области пенсионерка едва не погибла из-за упавшей с крыши наледи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл утром 31 января в Павлово-Посадском районе.

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Снежная глыба упала с крыши одного из домов по проспекту Каляева. В это время, по предварительным данным, 84-летняя женщина вышла на балкон своей квартиры.

«Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы», — уточнили в следственном ведомстве.

Следователи уже начали проверку по данному факту. В управляющей компании, осуществляющей обслуживание дома, проводится выемка документов. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело. Степень тяжести причиненного вреда здоровью престарелой женщине определят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года трагический случай произошёл в тульской области. В в деревне Ольхи Плавского района в результате схода снежного покрова с крыши ангара погиб десятилетний ребёнок.

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