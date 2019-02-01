Полиция задержала в аэропорту «Шереметьево» бывшую девушку Овечкина

Москва, , 15:24 — REGNUM Виновница ДТП, модель Валерия Соколова задержана в аэропорту «Шереметьево», сообщили 1 февраля в ГУ МВД по Московской области.

«На территории аэропорта «Шереметьево» задержана 31-летняя жительница Пензенской области, которая 6 декабря 2018 года на 25 км автодороги М-9 «Балтия» совершила два дорожно-транспортных происшествия, после чего с мест ДТП скрылась», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении нарушительницы ПДД были составлены административные протоколы. Истринский горсуд признал женщину виновной и лишил её на три года прав на управление транспортным средством.

Ранее СМИ сообщали о близких отношениях Соколовой с известным хоккеистом Александром Овечкиным.