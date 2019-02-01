У побережья Джибути затонуло два судна: 47 человек погибло, 100 пропало

Джибути, , 16:02 — REGNUM Более 47 человек погибло, более 100 пропало в результате крушения двух кораблей у побережья Джибути, сообщила Международная организация по миграции.

По словам Лалини Верассами, главы Международной организации по миграции в Джибути, два судна, перевозившие в основном эфиопских граждан, затонули вскоре после отплытия от берегов Джибути.

Спасательные отряды проводят поисковые операции на побережье Джибути в надежде найти людей, оставшихся еще в живых.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, корабли направлялись в Йемен.

Сообщается, что многие африканские мигранты отправляются в подобные опасные переезды для того, чтобы найти работу и лучшие условия жизни в других странах.