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У побережья Джибути затонуло два судна: 47 человек погибло, 100 пропало

Происшествия

На данных суднах пребывали преимущественно эфиопские граждане, направлявшиеся в Йемен

Джибути, 1 февраля 2019, 16:02 — REGNUM  Более 47 человек погибло, более 100 пропало в результате крушения двух кораблей у побережья Джибути, сообщила Международная организация по миграции.

По словам Лалини Верассами, главы Международной организации по миграции в Джибути, два судна, перевозившие в основном эфиопских граждан, затонули вскоре после отплытия от берегов Джибути.

Спасательные отряды проводят поисковые операции на побережье Джибути в надежде найти людей, оставшихся еще в живых.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, корабли направлялись в Йемен.

Сообщается, что многие африканские мигранты отправляются в подобные опасные переезды для того, чтобы найти работу и лучшие условия жизни в других странах.

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Зарубежная хроника
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