В Чувашии ожидаются снегопады и 25-градусный мороз

Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В Чувашии в первой декаде февраля ожидаются сильные снегопады, которые может сменить 25-градусный мороз. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, январь в Чебоксарах был почти на 2,5 градуса теплее климатической нормы, в то время как осадков выпало на 10% меньше обычного. Навёрстывать «снегопадный» план придётся в феврале: небольшой снег в Чувашии пройдет уже в выходные дни, 2−3 февраля, преимущественно в северной половине республики. В эти дни будет тепло, со слабым юго-западным ветром. Дневная температура воздуха составит −1…−6 градусов мороза.

В начале следующей недели погода резко испортится. 4 февраля начнётся противостояние теплого атлантического циклона и холодного арктического антициклона. С северо-запада на юго-восток узкой полосой протянется атмосферный фронт, вдоль которого будут идти осадки различной фазы и интенсивности.

«Например, в Москве ожидаются дожди, в Санкт-Петербурге возможен ледяной дождь. В Чувашии будут снегопады с метелями, да ещё и с резкими перепадами температуры воздуха от — 5 до — 20 градусов мороза. В зависимости от скорости перемещения фронта, в Чебоксарах за два дня может выпасть до 20 см снега», — говорится в сообщении.

В середине недели снежный фронт уйдет на восток, осадки прекратятся, и ветер стихнет. Термометры покажут −5…−10 градусов мороза. Морозы окрепнут ближе к следующим выходным, 9−10 февраля, в связи с усилением сибирского антициклона. По предварительным прогнозам, температура воздуха в Чувашии понизится до −20…−25 градусов. По прогнозам, это станет началом сильных морозов, которые могут продлиться почти всю вторую декаду месяца.