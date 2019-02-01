В Кемерово на бетонном заводе погибли двое рабочих

Кемерово, , 14:41 — REGNUM На Кемеровском домостроительном комбинате погибли двое рабочих. Проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кузбассу.

«1 февраля текущего года около 14 часов местного времени поступило сообщение о том, что в помещении бетонно-смесительного узла ООО «Кемеровский домостроительный комбинат"обнаружены тела 26-летнего мастера и 46-летнего слесаря, — уточнили в ведомстве. — По предварительной информации, в утреннее время напарники поднялись на верхнюю площадку бетонно-смесительного узла, а потом перестали выходить на связь. Коллеги обнаружили их на полу без сознания, вынесли из помещения и вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медицинские работники спасти пострадавших не смогли, во время реанимационных мероприятий они скончались».

Отмечается, что теперь специалисты должны будут определить наличие химических веществ в воздухе помещения, где погибли рабочие, и степень их опасности для жизни и здоровья людей.

«Согласно наряду, оба мужчины должны были работать в одном месте, а тела были обнаружены совсем в другом. Признаков насильственной смерти нет. Предварительно, они погибли от удушья. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь», — рассказали «Сибдепо» в Кемеровском ДСК.

Ранее ИА REGNUM, что в одном из цехов АО «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» в Новокузнецке на рабочих вылился расплавленный чугун, пострадали три человека. С ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу.

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