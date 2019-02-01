Сами оштрафовали – сами заплатили: дело на сотрудников нацпарка в Чувашии

Чебоксары, , 14:17 — REGNUM В Шемуршинском районе Чувашии под уголовное преследование попали бывший и действующий сотрудники федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Чаваш вармане». Их подозревают в фальсификации протоколов об административных правонарушениях, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что в марте 2014 года подозреваемые составили по одному фиктивному административному протоколу в отношении своих знакомых, которые якобы загрязнили лес бытовыми отходами. На них было наложено 300 рублей штрафа, которые, как полагает следствие, «оплатили сами же подозреваемые», чтобы «приукрасить реальные показатели своей работы по выявлению административных правонарушений».

«Лица, незаконно привлеченные к административной ответственности, узнали об этом только в декабре 2018 — январе 2019 года от сотрудников полиции», — сказал Олег Дмитриев.

Расследование уголовных дел продолжается.

Отметим, что в январе 2019 года вынесен вердикт в отношении по обвинении в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора Чебоксарского механико-технологического техникума. Следствием установлено, что в декабре 2014 года злоумышленник утвердил документы о выпуске 22 человек, куда были внесены сведения о присвоении им квалификации слесаря по ремонту автомобиля.

«В действительности они в техникуме не обучались и не подозревали о махинациях с использованием их данных. Злоумышленник пошёл на преступление, желая получить премиальные выплаты за выполнение показателей эффективности деятельности возглавляемого учреждения», — сказал Олег Дмитриев.

Поскольку обвиняемый ранее не судим, ему инкриминированы преступления небольшой и средней тяжести, уголовное дело судом в отношении него прекращено с назначением судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей.