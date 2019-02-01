В Екатеринбурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM Темп прироста заболеваемости ОРВИ в городе Екатеринбурге снизился в 3 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В городе введены дополнительные мероприятия для профилактики заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Руководителям учреждений дополнительного образования рекомендовано не проводить мероприятия в закрытых помещениях с массовым участием детей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 января в Екатеринбурге введены ограничительные мероприятия для непривитых от гриппа детей. Они не могут посещать школы и детские сады.

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Меры были приняты после вспышки заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекцией. Эпидемиологический порог был превышен на 104%.

Решение было принято специальной комиссией мэрии Екатеринбурга по согласованию с надзорными органами. Мероприятия продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки.

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