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В Индонезии 90 человек погибли из-за обрушения плотины

Происшествия

Число жертв наводнения из-за обрушения плотины в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара увеличилось

Купанг, Индонезия, 1 февраля 2019, 14:06 — REGNUM  Число жертв наводнения из-за обрушения плотины Пукдейл в округе Купанг, индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, увеличилось с 40 до 90 человек, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что число пострадавших возросло после того, как местное правительство собрало данные о пострадавших в результате наводнения.

Сообщается также, что региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сразу прибыла на место происшествия для эвакуации пострадавших.

Напомним, стихийное бедствие произошло в четверг ночью, 31 января.

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Наводнения
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