В Индонезии 90 человек погибли из-за обрушения плотины

Купанг, Индонезия, , 14:06 — REGNUM Число жертв наводнения из-за обрушения плотины Пукдейл в округе Купанг, индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, увеличилось с 40 до 90 человек, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что число пострадавших возросло после того, как местное правительство собрало данные о пострадавших в результате наводнения.

Сообщается также, что региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сразу прибыла на место происшествия для эвакуации пострадавших.

Напомним, стихийное бедствие произошло в четверг ночью, 31 января.