Против бывшего директора ярославского аэропорта возбуждено уголовное дело

Ярославль, , 13:41 — REGNUM В Ярославле по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора аэропорта «Туношна». Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по всему, речь идет об Анатолии Козлове, который возглавлял предприятие с 2016 по 2018 год. Проверку проводила Северо-Западная транспортная прокуратура. В 2017—2018 годах в аэропорту началась реконструкция. Планировалось, что будет построен современный аэровокзальный комплекс с помещениями для воздушного пункта пропуска через государственную границу.

Как выяснила проверка, реконструкция проходила с нарушениями. Работы по реконструкции на сумму более 26 млн рублей были проведены без необходимых заключения государственной экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и федерального государственного строительного надзора.

В результате неправомерных действий генеральный директор причинил ОАО «Аэропорт Туношна» ущерб на сумму свыше 26 млн. рублей. Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были направлены в Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.

Дело в отношении Анатолия Козлова возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Козлов был уволен в сентябре 2018 года. Интересно, что незадолго до этого свой пост покинул директор по безопасности аэропорта «Туношна» Александр Трудоношин, который в настоящее время возглавляет администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле сменился директор аэропорта «Туношна»