В Южной Корее 70-летний санитар притворялся пластическим хирургом

Сеул, , 13:46 — REGNUM Арестован 70-летний санитар, который притворялся пластическим хирургом, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, в одной из клиник пластической хирургии в районе Джунан-гу, г. Сеул арестован 70-летний санитар, который три года притворялся пластическим хирургом. Известно, что мужчина в течение трех лет провел 1500 пластических операций 1009 пациентам. Стоимость одной операции составляла 1 млрд вон ($893,250).

Известно, что директор клиники подделал записи, так как персонал не знал, что пластический хирург в действительности является санитаром. Кроме того, согласно конфискованным отчетам, на бумаге все операции проводил директор клиники самостоятельно. Не смотря на то, что подозреваемые отрицали обвинение, полиция арестовала обоих.