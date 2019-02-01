В Курске обрушилась крыша заброшенного долгостроя

Курск, , 13:34 — REGNUM В Курске обрушилась крыша недостроенного одноэтажного дома в 4-м Берёзовом переулке, сообщил портал «Друг для друга». Как сообщили изданию куряне, дом начали возводить незаконно и работы были остановлены.

Крыша заброшенного здания обвалилась 31 января. Причиной мог стать толстый пласт снега, веса которого не выдержали конструкции.

Доступ к заброшенной стройке никак не ограничен. Последствия аварии также не устранены: на месте происшествия валяются куски бетона, кирпичей и деревянного каркаса. Куряне опасаются, что дом продолжит разрушаться и дальше, что может привести к случайным жертвам.