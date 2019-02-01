Пятница, 1 Февраля 2019 года
13:34:42 МСК

В Курске обрушилась крыша заброшенного долгостроя

Происшествия

Горожане считают, что заброшенную стройку нужно признать аварийной и ограничить к ней доступ

Курск, 1 февраля 2019, 13:34 — REGNUM  В Курске обрушилась крыша недостроенного одноэтажного дома в 4-м Берёзовом переулке, сообщил портал «Друг для друга». Как сообщили изданию куряне, дом начали возводить незаконно и работы были остановлены.

Крыша заброшенного здания обвалилась 31 января. Причиной мог стать толстый пласт снега, веса которого не выдержали конструкции.

Доступ к заброшенной стройке никак не ограничен. Последствия аварии также не устранены: на месте происшествия валяются куски бетона, кирпичей и деревянного каркаса. Куряне опасаются, что дом продолжит разрушаться и дальше, что может привести к случайным жертвам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить