Во Франции выявлено около 800 кг недоброкачественного польского мяса — СМИ

Париж, , 13:35 — REGNUM Служба здравоохранения министерства сельского хозяйства Франции обнаружила 795 кг недоброкачественного мяса из Польши в девяти французских агропромышленных компаниях, сообщает Le Figaro.

«Из 795 кг польского мяса 150 кг были изъяты у французских компаний», — отметил министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом.

Напомним, заявление министра было сделано спустя два дня после объявления об открытии расследования в Польше по делу об убийстве и продаже больного крупного рогатого скота. Известно, что часть партии была распространена в нескольких странах Европейского союза.