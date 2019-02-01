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Во Франции выявлено около 800 кг недоброкачественного польского мяса — СМИ

Происшествия

150 кг были изъяты

Париж, 1 февраля 2019, 13:35 — REGNUM  Служба здравоохранения министерства сельского хозяйства Франции обнаружила 795 кг недоброкачественного мяса из Польши в девяти французских агропромышленных компаниях, сообщает Le Figaro.

«Из 795 кг польского мяса 150 кг были изъяты у французских компаний», — отметил министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом.

Напомним, заявление министра было сделано спустя два дня после объявления об открытии расследования в Польше по делу об убийстве и продаже больного крупного рогатого скота. Известно, что часть партии была распространена в нескольких странах Европейского союза.

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Сельское хозяйство
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