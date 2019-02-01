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Врач-гинеколог одной из клиник Южной Кореи пойман за съемкой пациентки

Происшествия

Дело передано в прокуратуру

Врач-гинеколог одной из клиник Южной Кореи пойман за съемкой пациентки

Сеул, 1 февраля 2019, 13:20 — REGNUM  Врач-гинеколог одной из клиник Южной Кореи был пойман за скрытой съемкой пациентки, сообщает MSN.

1 февраля представители полицейского участка города Сеула сообщили, что передали в прокуратуру дело о сексуальном домогательстве со стороны врача.

По данным правоохранительных органов, в ноябре 2018 года врач-гинеколог сфотографировал пациентку с помощью цифровой камеры во время приема. Известно, что в кабинете врача была обнаружена камера, на которой хранились снимки.

Кроме того, женщина, чьи снимки оказались на камере, сообщила, что гинеколог приставал к ней, предлагая сделать массаж.

После выяснения обстоятельств, полиция передала дело в прокуратуру.

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