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Свердловская область попала в антирейтинг Минприроды России

Происшествия

Из-за качества водоёмов в регионе

Екатеринбург, 1 февраля 2019, 13:13 — REGNUM  Качество воды в реках Свердловской области оказалось на низком уровне. Об этом говорится в докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году», подготовленном Минприроды РФ.

В отчёте указан период от 2007 до 2017 года, в течение которого проводился мониторинг качества воды. В основном на территории России её качество находится в пределах нормы за исключением Свердловской области, в которой «доля проб воды с превышением гигиенических нормативов составляет 0,6%».

«На Свердловскую область в течение всего рассматриваемого периода 2007 — 2017 годов приходилось наибольшее среди субъектов РФ количество случаев экстремально высокого загрязнения и высокого загрязнения с тенденцией с 22,9 до 18,6% от общего количества случаев», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы жители Свердловской области неоднократно жаловались на качество питьевой воды, а также на загрязнённость водоёмов. Так в Нижнем Тагиле из-за сезонного цветения сине-зелёных водорослей в Черноисточинском пруду, откуда ведётся водозабор, вода в кранах становится практически непригодной для использования.

Также жители города Ивделя жалуются на ухудшение экологического состояния одноимённой реки. По их мнению, происходит это из-за промышленных сбросов с Шемурского карьера в реки, впадающие в Ивдель. Проведённые впоследствии экспертизы действительно показали многократное превышение допустимой концентрации тяжёлых металлов в реке Тальтия и других притоках Ивделя.

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Проблемы экологии
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