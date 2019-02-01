В Танзании пытаются поймать змею, которая убила 5 человек

Сумбаванга, Танзания, , 12:59 — REGNUM Члены министерства природных ископаемых по области Руква в сотрудничестве со специалистами нетрадиционной медицины из деревни Кинамбо пытаются поймать змею, которая в разное время убила 5 человек в деревне. Об этом сообщает газета Nipashe.

Председатель округа Милепа провинции Сумбаванга Апоринали Мачета сообщил 31 января, что змея вида черная мамба за 4 года убила 5 человек в деревне Кинамбо.

Он сообщил, что эта змея обычно кусала людей каждый год в воскресенье. Змея живет на одном манговом дереве, а после укуса человека она уползает в саванну.

Операция по поимке змеи началась после того, как 30 января она укусила 60-летнего жителя деревни по имени Ндоти, от укуса он скончался.

«Операция по поимке змеи продолжается, сегодня (31 января) нам удалось застрелить одну маленькую черную мамбу, мы продолжаем ловить ту большую змею, которая является угрозой для жизней жителей деревни», — рассказал Мачета.

Змея кусала не только людей, но и коров, коз и собак.