Пятница, 1 Февраля 2019 года
12:59:27 МСК

На Ставрополье после смерти девочки-инвалида на пожаре возбудили дело

Происшествия

Ребенок не смог самостоятельно выбраться из огня

Невинномысск, Ставропольский край, 1 февраля 2019, 12:56 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело после гибели при пожаре восьмилетней девочки в городе Невиномысске Ставропольского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ 1 февраля, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 21 января текущего года после тушения пожара в одном из домов в городе Невинномысске было обнаружено тело восьмилетней девочки-инвалида. Ребенок находился дома один и не смог самостоятельно покинуть помещение при возгорании. Пожар случился, как позже установили, из-за неисправности электрооборудования. В настоящее время идет расследование уголовного дела: назначены судебные экспертизы, допрашиваются жители дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после пожара следователи начали проверку по факту гибели ребенка. Правоохранителями и специалистами устанавливались причины возгорания, проводился осмотр места происшествия. Добавим, что 15 января, в Ставрополе в результате возгорания в садовом домике также погибла девятилетняя девочка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить