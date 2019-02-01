На Ставрополье после смерти девочки-инвалида на пожаре возбудили дело

Невинномысск, Ставропольский край, , 12:56 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после гибели при пожаре восьмилетней девочки в городе Невиномысске Ставропольского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ 1 февраля, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 21 января текущего года после тушения пожара в одном из домов в городе Невинномысске было обнаружено тело восьмилетней девочки-инвалида. Ребенок находился дома один и не смог самостоятельно покинуть помещение при возгорании. Пожар случился, как позже установили, из-за неисправности электрооборудования. В настоящее время идет расследование уголовного дела: назначены судебные экспертизы, допрашиваются жители дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после пожара следователи начали проверку по факту гибели ребенка. Правоохранителями и специалистами устанавливались причины возгорания, проводился осмотр места происшествия. Добавим, что 15 января, в Ставрополе в результате возгорания в садовом домике также погибла девятилетняя девочка.