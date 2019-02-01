В деле о банкротстве «Татагропромбанка» — ещё один уголовный эпизод

Казань, , 12:51 — REGNUM Обанкроченный практически в одно время с «Татфондбанком» — ООО «Татагропромбанк» подвёл итоги конкурсного производства за 1,5 года — с 12 апреля 2017 года по 31 декабря 2018 года. Долги перед кредиторами банка составляет свыше 1,777 млрд рублей. Не обошлось банкротство этого банка без уголовных дел — новый эпизод был инициирован в декабре 2018 года, он связан с хищением банковского имущества под видом выдачи кредитов юрлицам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Татагропромбанк» создано в ноябре 1990 года. Основным акционером на момент появления финансовых проблем у банка было ООО «Новая нефтехимия», владевшая долей свыше 46%. ООО аффилировано с бывшим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным. Именно связь с ТФБ и стала одной из причин появления проблем, что косвенно подтверждает и факт приобщения материалов по ООО «Татагропромбанк» к уголовному делу Мусина. К примеру, так следователи поступили с материалами, направленными ЦБ РФ в июле 2017 года — они вошли в состав материалов уголовного дела Роберта Мусина, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как следует из отчёта конкурсного управляющего ООО, в середине сентября 2018 года СУ СК РФ по Татарии в отношении бывшего временного исполняющего обязанности главы банка было также возбуждено уголовное дело по злоупотреблению полномочиями при отчуждении имущества на сумму 43,7 млн рублей. В этом деле банк выступает потерпевшим.

«06.12.18 Агентством в СУ УМВД России по г. Казани направлено заявление по части ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащего Банку имущества под видом выдачи кредита юридическому лицу», — также уточняется в отчёте.

Что касается обязательств перед кредиторами, то на начало января 2019 года их объём составляет 1 777 707 000 рублей. Долги установлены перед 134 заявителями, из которых 109 входят в первую очередь реестра — 1 636 392 000 рублей. За весь период конкурсного производства им выплачено 436 694 000 рублей. На день отзыва лицензии у банка были обязательства на сумму свыше 1,68 млрд рублей, из которых по вкладам физических лиц — 1 663 042 000 рублей.

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