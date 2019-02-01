В Нижнем Тагиле заключённый и сотрудница банка украли 1,7 млн рублей

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:44 — REGNUM В Свердловской области суд признал виновным сотрудницу банка и отбывающего наказание в колонии Нижнего Тагила гражданина в хищении денежных средств граждан в размере 1,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщине назначено условное наказание в виде двух лет с трёхлетним испытательным сроком, а мужчина приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Напомним, судом установлено, что отбывавший наказание в местах лишения свободы мужчина по мобильному устройству вышел на связь с сотрудницей банка Нижнего Тагила, предложив ей разжиться деньгами. Впоследствии мужчина находил в интернете граждан, предлагая им погасить кредит за меньшую сумму, при этом направлял их к своей знакомой сотруднице банка для оформления документов. Роль женщины заключалась в том, чтобы встретить направленных к ней граждан в банке и получить от них денежные средства. Полученные деньги злоумышленники присваивали себе. Таким образом в период с апреля 2015 года по декабрь 2016 года им удалось обмануть семь граждан.