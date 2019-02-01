В одном из детсадов Иркутска обнаружились «мёртвые души»

Иркутск, , 12:34 — REGNUM В Иркутске по итогам прокурорской проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей МБДОУ города Иркутска детский сад № 54. Женщину подозревают в мошенничестве, сообщает официальный сайт региональной прокуратуры.

В ходе разбирательств выяснилось, что в это дошкольное учреждение трудоустроены четверо сотрудников, но работали они лишь формально, получив более 1,3 млн рублей заработной платы.

«Факт работы в учреждении указанных лиц не был подтвержден опрошенными в ходе проверки работниками детского сада, с которыми они должны были взаимодействовать при выполнении возложенных на них должностных обязанностей, а также графиками работы воспитателей, ежемесячными приказами о доплатах работникам учреждения, табелями посещаемости детей групп, табелями учета рабочего времени и расчета заработной платы с основных мест работы совместителя», — пояснили следователи.

Кроме заработной платы, за «мёртвых душ» были выплачены страховые взносы на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении заведующей детским садом может быть возбуждено по по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).