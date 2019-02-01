В Петербурге подростки избивали прохожих под запись

Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Группа подростков нападала на прохожих на юго-западе Петербурга, снимая свои преступные действия на мобильные гаджеты. Личности злоумышленников установлены полицейскими. В органах СКР решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили 1 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, там приняли к производству материал доследственной проверки, проводившейся УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга.

Основанием для проверки стали факты публикаций в январе 2019 года в соцсетях видеозаписи избиения подростками неизвестных мужчин.

«В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что проверка была начата 25 января после получения информации об избиениях прохожих и ее распространении в интернете. Были оперативно установлены личности подростков. Однако заявления от потерпевших в органы полиции пока не поступали.

Читайте ранее в этом сюжете: «Поясни за шмот»: в Петербурге школьников избивают из-за одежды

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году петербургские подростки завели в соцсети группу «Отжатый шмот» и наполняли её видеороликами, на которых были сняты нападения на сверстников. Жертвами становились школьники, которые, по мнению нападающих, ходят в «неправильной» одежде, носят определенный бренд или подделку под известную марку. Преступления совершались в Красносельском районе Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Избиения подростков «за шмот» в Петербурге маскировали личную неприязнь