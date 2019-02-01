Число погибших от «арктических» морозов в США превысило 20 человек

Чикаго, США, , 12:29 — REGNUM По меньшей мере 21 житель Среднего Запада Соединенных Штатов скончался от в результате снегопадов и установившихся аномальных морозов. Об этом сообщает 1 февраля Reuters.

В агентстве отметили, что число погибших от переохлаждения увеличилась после того, как в городской больнице Чикаго (штат Иллинойс) скончалось девять человек.

Сообщается, что от «арктических» морозов чаще страдали пожилые граждане и бездомные — после нескольких минут нахождения на сильном морозе люди получали обморожения, делавшие дальнейшее пребывание на улице смертельно опасным.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Среднего Запада США на сегодняшний день сохраняются аномальные морозы. В некоторых районах температура воздуха опускалась до минус 53 градусов по Цельсию.

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