Непогода на юге Австралии привела к природным пожарам

Канберра, , 12:22 — REGNUM На юге Австралии из-за непогоды бушуют природные пожары. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на австралийское метеорологическое бюро.

По данным ведомства, средняя температура воздуха в стране в январе достигла рекордной отметки — 30 °C.

29 января австралийское информационное агентство ABC сообщило, что в Австралии из-за аномальной жары не хватает питьевой воды. Местные власти принимают меры для предотвращения кризиса.

Напомним, ученые крайне обеспокоены негативной тенденцией в Австралии, так как такие изменения в климате угрожают экосистеме страны.

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