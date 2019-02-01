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В Калининграде пассажирский автобус протащил по дороге пенсионера

Происшествия

В результате происшествия 67-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован

Калининград, 1 февраля 2019, 12:16 — REGNUM  В Калининграде пассажирский автобус протащил по дороге пожилого человека, которому зажало ногу дверьми, сообщили 1 февраля в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 января. Автобус следовал по Московскому проспекту в направлении улицы Гюго, на остановке он допустил падение пассажира, который выходил из автобуса. В результате происшествия 67-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, водитель автобуса не заметил, что пассажир успел выйти, и начал движение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калининградской области было завершено расследование уголовного дела о семи погибших в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси.

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