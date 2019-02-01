В Хакасии арестованы бабушка с дедушкой, которые сожгли ребёнка в печи

Абакан, , 12:12 — REGNUM В Хакасии продолжается расследование уголовного дела по факту жестокого убийства 11-месячного ребенка, сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ. Бабушка и дедушка, которые сожгли младенца в печи, заключены под стражу. Им предъявлено обвинение.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц»).

В ведомстве рассказали, что ребёнок вместе с матерью, дядей, бабушкой и дедушкой проживал в деревне Харой Таштыпского района. 29 января мать уехала в соседнее село, оставив ребёнка под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина и женщина убили внука. Его обугленное тело в топке печи обнаружил дядя.

Злоумышленников задержали в тот же день. Им предъявлено обвинение. 1 февраля обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о жестоком убийстве ребёнка в Хакасии стало известно 30 января.

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